البرنس الحلقة 5 .. إخوة رضوان يتفقون على قتله

فشل نور "علا" فى البحث عن عمل بالفنادق، حتى لا تثقل كاهل رضوان، الذى يواصل الصرف عليهم، عقب دخول شقيقها السجن.





لكن شهامة البرنس مع علا ووالدتها لم تنتهى، إذ ذهب مع علا إلى أحد ملاك الفنادق، وتوسط لكى يوظفها.





وعند عودة علا ورضوان من الفندق فوجىء بوجود زوجته "نجلاء بدر" فى منزل والدة علا، لتدور بينهما مشادة، وتظهر جليا غيرتها على رضوان.





وواصل إخوة رضوان فى تدبير المكائد لرضوان، حيث اجتمع فتحى بهم، وعرض عليهم فكرة التخلص منه رضوان وزوجته وابنيه، من أجل ضمان الحصول على الميراث، لتنهار أخت رضوان "المهندسة" في البكاء، ليهددوها فى حال فضح أمرهم بقتلها معهم.





ويعرض مسلسل "البرنس" يوميًا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحًا.

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنس "للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها