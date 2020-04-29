بعد انتشار استشارات طبية أون لاين.. هل ينجح تطبيقها بعد انتهاء كورونا ؟

، وهو الأمر الذي لقى العديد من رد الفعل الإيجابية، وذلك خلال فترة العزل المنزلي للسيطرة على جائحة انتشار فيروس كورونا ودخول شهر رمضان.

تطوع الكثير من الأطباء عبر صفحاتهم الشخصية أو من خلال جروبات وصفحات يقوم الأطباء بتقديم

ويعتمد الاستشارات الطبية الأون لاين على استقبال الأسئلة من المرضى وتلقيها من الأطباء، والإجابة عنها في الحالات التي تحتاج إلى روشتة طبية

، أما بالنسبة للحالات المستعصية فقد وجدت مشكلة كبيرة في تلقي الاستشارة اللازمة.