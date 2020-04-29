بعد انتشار استشارات طبية أون لاين.. هل ينجح تطبيقها بعد انتهاء كورونا ؟

تطوع الكثير من الأطباء عبر صفحاتهم الشخصية أو من خلال جروبات وصفحات يقوم الأطباء بتقديم الاستشارة الطبية الأونلاين، وهو الأمر الذي لقى العديد من رد الفعل الإيجابية، وذلك خلال فترة العزل المنزلي للسيطرة على جائحة انتشار فيروس كورونا ودخول شهر رمضان.
ويعتمد الاستشارات الطبية الأون لاين على استقبال الأسئلة من المرضى وتلقيها من الأطباء، والإجابة عنها في الحالات التي تحتاج إلى روشتة طبية وصرف الدواء، أما بالنسبة للحالات المستعصية فقد وجدت مشكلة كبيرة في تلقي الاستشارة اللازمة.
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ووجدت هذه الجروبات والصفحات رواجا كبيرا بين متابعي السوشيال ميديا، وبالأخص في مجال الأطفال وكبار السن، حيث انهم كانوا الأكثر فئة استفادت من هذه الاستشارات الطبية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، إلا ان بعض الأطباء كانوا حريصين على تخصيص جزء من وقتهم للظهور اون لاين عبر اللايف، والرد على كل الاستفسارات الطبية التي يتلقونها عبر الكومنتات، ويقوم بالرد عليهم خلال اللايف.
بالإضافة إلى ان جميع الأطباء حرصوا على تقديم معلومة طبية بشكل يومي، وخلال ساعات اليوم، لاستفادة اكبر من الإستشارات الطبية الأونلاين، مما يجعل الفكرة فكرة ناجحة بكل المقاييس، والتي من الممكن ان يجعلها تستمر بعد ان تنتهي جائحة كورونا.