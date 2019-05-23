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مرأة

الاستشارة الحلقة 18.. كيف تتخلص من قرحة المعدة للأبد؟

الخميس 23/مايو/2019 - 02:45 م
صدى البلد
ريهام قدرى - سماء عبد الحفيظ
قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن العديد من الأشخاص ينتابهم ذعر كبير من المعاناة من قرحة المعدة، مشيرا إلى أنه من أكثر الأمراض شيوعًا في السابق، وكان يظل وجوده لفترات طويلة، لكن مع تقدم الطب يمكن علاجه في خلال شهرين واختفاء الأعراض والالتئام في خلال أسبوع إذا التزم المريض بالنصائح والعلاج.

وكشف "خورشيد"، في برنامج استشارة على موقع "صدى البلد" الإخباري، عن أسباب الإصابة بقرحة المعدة، وهي أخذ العقاقير بكثرة وبالأخص المسكنات، التي تؤدي إلى حدوث التهاب المعدة أو التهاب الاثنى عشر، ما يؤدي إلى حدوث قرحة، لذلك فإن الإكثار من تناول المسكنات بدون تأمين المعدة يحدث قرحة.

وأشار إلى أن إسبرين السيولة والمضادات الحيوية وبعضها يرفع إنزيمات الكبد، الأمر الذي من الممكن أن يسبب إجهاد الكبد وقرحة المعدة.

إليكم الفيديو:

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