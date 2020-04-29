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توك شو

بسمة وهبة تستنكر الجدل الدائر بين زاهي حواس وعلي جمعة.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:30 ص
الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
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قسم التوك شو
استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، الجدل الدائر بين عالم الآثار زاهي حواس، ومفتي الجمهورية السابق، الشيخ علي جمعة، حول بناء الأهرامات في مصر، حيث قال جمعة في حوار تليفزيوني إن النبي إدريس هو من علم المصريين بناء الأهرامات.

وقالت بسمة وهبة خلال تقديمها برنامج "كل يوم" المذاع على قناة  "اكسترا نيوز": "لماذا يكون اختلافكم على المواقع الإخبارية.. لماذا لا يكون اختلافكم في مكالمة نقاشية، ألا تدرك النخبة المصرية مسئوليته امام الشعب، أمال إحنا وعامة الناس لما نختلف نعمل إيه؟".

وكان الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، أصدر بيانا للرد على الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، بعد تعليقه على ما قال الدكتور على جمعة خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء".

وقال «جمعة» خلال بيانه: اطلعت على البيان الصادر من الدكتور زاهي حواس الصديق القديم الذي لم يُعَنّي نفسه بالاتصال ولم يُعَنّي نفسه بالاطلاع على البرنامج واعتمد على ما تناقلته وسائل الإعلام".

وأضاف: "ثم أراد الظهور بعد غيابه عن الساحة مدة طويلة لم نستمع فيها إلى صوته ولم نر محياه على ما قد كان عودنا- عفا الله عنه- ولو أنه اطلع على البرنامج لعلِم أننا قد فرقنا بين الروايات العلمية وبين الروايات الشعبية، ولعلِم كذلك أنه برنامج يبيَّن مدى انتماء المصريين لبلادهم ومدى حبهم لها، كما أنه يبين موقع مصر التاريخي الذي قد لا يلتفت إليه كثير من الناس".
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