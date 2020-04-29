عربي الأصل ينافس ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن جاستن عماش، عضو الكونجرس الأمريكي، الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر لها في نوفمبر، ممثلا عن الحزب الليبرتاري الأمريكي.





واستقال عماش- وهو فلسطيني سوري الأصل- من الحزب الجمهوري في وقت سابق، وأعلن عبر "تويتر" أن الولايات المتحدة مستعدة "لقيادة جديدة".





وأضاف عضو الكونجرس قائلا "أنا متحمس ويشرفني أن أتخذ هذه الخطوات الأولى نحو خدمة الأمريكيين من جميع الخلفيات كرئيس".





وبحسب مجلة "نيويورك بوست" فإن عماش عضو مجلس النواب عن ميتشيجن استقال من الحزب الجمهوري في يوليو الماضي، مؤكدا أنه أصبح محبطا من السياسة الحزبية.





وأطلق عماش موقعا على الإنترنت يمثل حملته الرئاسية، قائلا إن الأمريكيين جاهزون لأساليب عملية مبنية على التواضع والثقة بالناس.



