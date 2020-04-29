إصابة باولو ديبالا بفيروس كورونا مرة أخرى بعد إعلان تعافيه





وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى : " اصابة ديبالا تاني بمرض كورونا في ظرف ٦ اسابيع .. كارونا ناوي يقتل باولو ديبالا.. احد اغرب حالات كورونا هي حالة النجم الارجنتيني باولو ديبالا،اللاعب مصاب بالفيروس منذ مدة طويلة ولم يتم شفائه الى الان".





وحسب الاخبار المتداولة، فان الاعراض اختفت منذ اكثر من 15 يوما وأجرى اللاعب من وقتها 4 تحاليل والنتيجة كانت ايجابية.



ووفقًا للمعلومات الواردة من البرنامج الإسباني " El Chiringuito TV " فإنه تم تشخيص باولو ديبالا بفيروس كورونا للمرة الرابعة، خلال شهر ونصف فقط.





وكان ديبالا تعرض للإصابة هو وصديقته أوريانا في مارس الماضي، في حين لم يصدر النادي الإيطالي أي بيان رسمي حول حالة اللاعب ومدى صحة إصابته بالفيروس من جديد.

و كان اللاعب قد تعافى قبل أسابيع من الفيروس.