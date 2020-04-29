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رياضة

إصابة باولو ديبالا بفيروس كورونا مرة أخرى بعد إعلان تعافيه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:19 ص
باولو ديبالا
باولو ديبالا
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رنا اشرف
تصدر ديبالا موقع التواصل الاجتماعى تويتر؛ واصبح الاكثر تداولا على السوشيال ميديا بعد ان أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن نجم فريق يوفنتوس الدولي الأرجنتيني، باولو ديبالا  تجددت اصابته بفيروس كورونا المستجد.

و كان اللاعب قد تعافى قبل أسابيع من الفيروس.

وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى : "اصابة ديبالا تاني بمرض كورونا في ظرف ٦ اسابيع .. كارونا ناوي يقتل باولو ديبالا.. احد اغرب حالات كورونا هي حالة النجم الارجنتيني باولو ديبالا،اللاعب مصاب بالفيروس منذ مدة طويلة ولم يتم شفائه الى الان".

وحسب الاخبار المتداولة، فان الاعراض اختفت منذ اكثر من 15 يوما وأجرى اللاعب من وقتها 4 تحاليل والنتيجة كانت ايجابية.

ووفقًا للمعلومات الواردة من البرنامج الإسباني " El Chiringuito TV " فإنه تم تشخيص باولو ديبالا بفيروس كورونا للمرة الرابعة، خلال شهر ونصف فقط.

وكان ديبالا تعرض للإصابة هو وصديقته أوريانا في مارس الماضي، في حين لم يصدر النادي الإيطالي أي بيان رسمي حول حالة اللاعب ومدى صحة إصابته بالفيروس من جديد.
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