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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 202 حالة وفاة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:09 ص
ألمانيا تسجل 202
ألمانيا تسجل 202 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا تسجيل 202 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسبق أن سجلت ألمانيا 1304 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في ألمانيا ما يزيد عن 6 آلاف حالة، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 158 ألف حالة.

وفي وقت سابق قال  معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية  إن معدل العدوى بفيروس كورونا  في ألمانيا يعاود الارتفاع.

وفرضت السلطات في ألمانيا قيودا عدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منها ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمتاجر العامة في معظم البلاد.

ووسعت ألمانيا عدد اختبارات فيروس كورونا التي يتم اجرائها، فضلا عن القيود الصارمة المفروضة لمواجهة انتشار الوباء.
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