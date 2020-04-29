ألمانيا تسجل 202 حالة وفاة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا تسجيل 202 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وسبق أن سجلت ألمانيا 1304 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.





وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في ألمانيا ما يزيد عن 6 آلاف حالة، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 158 ألف حالة.





وفي وقت سابق قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية إن معدل العدوى بفيروس كورونا في ألمانيا يعاود الارتفاع.





وفرضت السلطات في ألمانيا قيودا عدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منها ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمتاجر العامة في معظم البلاد.



