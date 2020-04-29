ماليزيا تستأنف أنشطة الموانئ بعد تحسن طفيف في وضع كورونا

أعلنت ماليزيا استئناف عمليات موانئها اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعد تعليق استمر أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتسمح بذلك لإعادة تشغيل نشاطات الاستيراد والتصدير.





ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن وزير النقل /وي كا سيونج/، قوله إن الأمر بإعادة تشغيل العمل في الموانئ يتماشى مع قرار الحكومة بالسماح لاستئناف عمليات القطاعات الاقتصادية بشكل كامل، وذلك لإنعاش سلسلة توريد السلع والخدمات التي تأثرت بالفيروس وانتشاره.





وأضاف أنه مع ذلك، يتوجب على الشركات والعاملين الالتزام بجميع الإرشادات والأوامر الصادرة عن السلطات بخصوص قرار تقييد التحركات، مثل ممارسات التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية الجيدة.





وتابع قائلا إن الوزارة ستواصل مراقبة الوضع المتعلق باللوجستيات والنقل وستوصي بسياسات مناسبة لاحقًا للتقليل من التأثير الاقتصادي بتفشي هذا الفيروس الفتاك.



