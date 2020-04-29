AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماليزيا تستأنف أنشطة الموانئ بعد تحسن طفيف في وضع كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت ماليزيا استئناف عمليات موانئها اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعد تعليق استمر أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتسمح بذلك لإعادة تشغيل نشاطات الاستيراد والتصدير.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن وزير النقل /وي كا سيونج/، قوله إن الأمر بإعادة تشغيل العمل في الموانئ يتماشى مع قرار الحكومة بالسماح لاستئناف عمليات القطاعات الاقتصادية بشكل كامل، وذلك لإنعاش سلسلة توريد السلع والخدمات التي تأثرت بالفيروس وانتشاره.

وأضاف أنه مع ذلك، يتوجب على الشركات والعاملين الالتزام بجميع الإرشادات والأوامر الصادرة عن السلطات بخصوص قرار تقييد التحركات، مثل ممارسات التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية الجيدة.

وتابع قائلا إن الوزارة ستواصل مراقبة الوضع المتعلق باللوجستيات والنقل وستوصي بسياسات مناسبة لاحقًا للتقليل من التأثير الاقتصادي بتفشي هذا الفيروس الفتاك.

Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالمحافظات

لا ترتدي الحجاب فهل يقبل الله صومها وصلاتها ؟.. الإفتاء تجيب

كيف تخلع الكمامة وتتخلص منها دون نقل العدوى؟

ليس الخفاش.. عالم ألماني يكشف المصدر المحتمل لفيروس كورونا

شاهد ما فعله فيروس كورونا بجسد طفلة صغيرة.. ووالدتها تحذر.. صور

هاشتاج بـ 100 وش يتصدر تويتر.. ومغردون: "تستحقوا لقب الأسطورة"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. دومينيك حوراني تتألق في أحدث جلسة تصوير

لقاء الخميسي بفستان سماوي ساحر برفقة عبد المنصف

هتحميك.. أطعمة غير متوقعة تساعد فى علاج سرطان الكبد