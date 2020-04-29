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فن

هاشتاج بـ 100 وش يتصدر تويتر.. ومغردون: "تستحقوا لقب الأسطورة"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

تصدر هاشتاج #ب 100 وش موقع التواصل الاجتماعي لتبادل التغريدات والصور والفيديوهات " تويتر " بعد الأداء المميز الذي لفت الأنظار للفنانة نيلي كريم و النجم اسر ياسين .


وجاءت التعليقات كالآتي:


 كنت متخوفة أشوف نيللي بكوميدي لأني بشوفها الفنانة العربية الوحيدة اللي فعلًا بتحسسك بالشخصية الدرامية (بالأحرى الوحيدة اللي بتعرف تمثل أصلًا) .. بس البنت فيها إبداع مش طبيعي. 


#ب١٠٠وش مسلسل حلو جدا وميتزهقش منه ولازم ياخد حقه مسلسل #بـ100وش أفضل عمل كوميدي لرمضان ٢٠٢٠


تستحقوا لقب الأسطوره ومحدش كان هيعرف يعمل الدور بالشكل الجميل دا


.   

 نيللي كريم لما تقرر تعمل كوميدي بتكسب الدنيا أما آسر ياسين فإبداع ملفت كالعادة المسلسل ده فظيع جدا وخفيف ونيلي عامله دور حلو اوي وآسر ياسين فظيع ودوره تحفه وكل كاست المسلسل دمهم خفيف اسلام ابراهيم علا رشدي وباقي الممثلين هايلين


 لغاية دلوقتي احلى من مسلسلات كتير مفروض انها كوميدية والتصوير والإخراج كاملة ابو ذكري عاملة شغل حلو أوى ب 100 وش حاجة كدة محصلتش من فترة . 


كل يوم بيبقى احلى من الى قبلة يعنى ممكن تتفرج على الحلقة اكتر من مرة من حلاوتها ودة مش جديد على المتالقة كاملة ابو ذكرى والمبدعة نيلى كريم والمحترف اسر ياسين


مسلسل بـ "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


 وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.


 مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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