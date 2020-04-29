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مرأة

بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:38 ص
جيجى حديد وزين مالك
جيجى حديد وزين مالك
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، مجموعة من الأخبار التى تكشف عن حمل عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، والتى تصدرت جوجل تريند وكذلك تويتر فور إعلان الخبر من قبل موقع أخبار المشاهير "TMZ" الذي أشار إلى أنه في هذا الوقت، لم يشارك الزوجان أخبار الطفل بشكل علني، ويحرصان على الاحتفاظ بتفاصيل طفلهما الصغير.

وتفضل جيجي حديد، ارتداء الجينز الذى يبرز عن رشاقتها وجمالها، واختيار اللون الأسود الذى يعبر عن الأناقة والجمال.

وتميل جيجي حديد إلى اختيار الألوان البسيطة والناعمة فى الماكياج الذى يبرز عن جمالها.

وتفضل تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبى الطويل.
بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك
بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك
بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك
بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك
بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك
بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك
بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك
بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك
بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك
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