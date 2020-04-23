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مرأة

في عيد ميلادها.. 10 معلومات عن جيجي حديد أغلى عارضة أزياء في العالم

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:54 م
جيجي حديد
جيجي حديد
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رشا عوني
تحتفل اليوم عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد بعيد ميلادها فهي من مواليد ٢٣ ابريل ١٩٩٥، ورغم صغر سنها إلا أنها نجحت في تحقيق الشهرة و المال معا في سن صغيرة، فهي تبلغ ٢٥ سنة إلا أنها تصنف من ضمن اغلى عارضات الازياء اجرا حول العالم .


الكثير يسمع اسم جيجي حديد تلك العارضة الرشيقة الأنيقة لكن لا يعرف الكثير عن حياتها ، وفي عيد ميلادها اليكم أبرز المعلومات عن جيجي حديد : 


١-جيجي حديد من أصول فلسطينية لوالدها محمد حديد 
٢- ولدت في لوس انجلوس بكاليفورنيا 
٣_ والدها محمد حديد تزوج والدتها يولاند الأمريكية وأنجبا جيجي و بيلا وشقيقهما الأصغر انور وانفصل والداها في عام ٢٠٠٠
٤_ دخلت جيجي حديد عالم التمثيل في عام ٢٠١٢ وبدأت تظهر على الشاشات وفي العديد من الاغاني 
٥- تعشق جيجي حديد كرة الطائرة و ركوب الخيل 
٦- درست علم النفس الجنائي لكن في عام ٢٠١٣ أوقفت دراستها لاستكمال شغفها بعالم الازياء 


٧-في طفولتها قدمت اعلانات لشركة أمريكية شهيرة خاصة بالملابس بعد أن بدأ شغلها بالازياء و التصوير
٨- شاركت جيجي حديد في أول عرض ازياء لها في اسبوع الموضة في نيويورك عام ٢٠١٤ 
٩- بعض مشاركتها في العديد من الأفلام و تليفزيون الواقع وعروض الأزياء ، ذاع صيت جيجي حديد في عالم الموضة و الازياء وبدأت تعمل لصالح كبار مصممين الازياء وتقدم عروض مهمة حتى نجحت في مهمتها


١٠- حصلت جيجي حديد على جائزة أفضل عارضة أزياء في عام ٢٠١٥ 
١١- كما اختارها مجلس الأزياء البريطاني لتكون أفضل عارضة أزياء عالميّة من عام 2016

في عيد ميلادها.. 10 معلومات عن جيجي حديد أغلى عارضة أزياء في العالم
في عيد ميلادها.. 10 معلومات عن جيجي حديد أغلى عارضة أزياء في العالم
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