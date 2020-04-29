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تعليم

ننشر الضوابط العامة لتقييم الفصل الدراسي الثاني لطلاب جامعة بنها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:47 ص
الدكتور حسين المغربى
الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن مجلس الجامعة اعتمد الضوابط العامة لتقييم الفصل الدراسي الثاني للطلاب في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين والعاملين بالجامعة.


وأكد السعيد أن إدارة الجامعة حريصة في المقام الأول على مصلحة الطلاب ومستقبلهم في ضوء إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية، فضلا عن المتابعة اليومية من القيادات الجامعية فى الكليات لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بالطلاب والامتحانات.


وقال رئيس الجامعة إنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، فتؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بسبب وباء كورونا.


 أما الامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول، فيستمر تطبيق اللوائح والنظم والقواعد التي أدى الطلاب بناء عليها الامتحانات.


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غدا آخر يوم بالفصل الدراسي الثاني في الجامعات المصرية

من جانبه، قال الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه بالنسبة للفصل الثانى لطلاب فرق النقل بجميع الكليات، فيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية والأعمال الفصلية وتستبدل بالمشروع البحثى أو مقالة بحثية أو بحث مرجعي، ويقوم الطالب بإعداد بحث واحد لكل مقرر دراسي من مقررات الفصل الدراسي الثانى، ويعد الطالب ناجحًا أو راسبًا فقط ولا يُرصد فيه درجات للطلاب، كما تستبعد الدرجات التي كانت مقررة لمقررات الفصل الدراسي الثاني من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية "المجموع التراكمي".


وأشار المغربي إلى أن الكليات والأقسام العلمية ستقوم بإعلان موضوعات الأبحاث ومعايير تقويمها على مواقع الكليات في جميع المقررات للطلاب فى موعد غايته الأحد 3 مايو المقبل ليختار كل طالب موضوعا من الموضوعات المعلنة لإعداد بحثه طبقا للضوابط التى تضعها الكليات، ويقوم الطلاب بتسليم الأبحاث للكليات والأقسام العلمية اعتبارًا من يوم الأحد 31 مايو المقبل حتى يوم الأحد الموافق 7 يونيو القادم من خلال البريد الإلكترونى الجامعى للطالب على الموقع الإلكترونى للكلية.


وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الطلاب الوافدين يسرى عليهم نفس الضوابط التى تطبق على الطلاب المصريين، مع التأكيد على مراعاة الظروف الصحية فى بلادهم وحرية السفر والتنقل فى حال تعارضها مع مواعيد إجراء الاختبارات لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بمصر .

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