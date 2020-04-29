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رياضة

كهربا وصالح جمعة يعلنان التمرد بصورة جديدة فى أمسية رمضانية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:09 ص
محمود كهربا و صالح
محمود كهربا و صالح جمعة
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منتصر الرفاعي
أعلن الثنائى محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة لاعبى النادي الأهلى التمرد على قرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بشأن عدم التواجد فى تجمعات خلال شهر رمضان الكريم خوفا من تعرض اللاعبين لإصابات بفيروس كورونا اللعين.

ونشر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام بمنزله جمعته بزميله فى الفريق الأحمر صالح جمعة  فى منزل كهربا، الذى علق على الصورة قائلا: أمسية رمضانية.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قد جدد تحذيراته للاعبى الأهلى بشأن التواجد فى تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا خاصة بعد انتشار صورة لثنائى الفريق صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا وسط تجمع كبير من الأصدقاء.


ويرتبط صالح جمعة بعلاقة صداقة قوية مع كهربا حيث سبق للاعبين ارتداء فانلة نادي إنبى قبل الانتقال إلى الأهلى.

ويرفض رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى الإبقاء على خدمات صالح جمعة فى الفريق الموسم المقبل مطالبا بإعارته أو بيعه لعدم الحاجة لجهوده الفنية بسبب مشاكله الكثيرة وعدم التزامه.


فيما تواجه علاقة كهربا مع فايلر بعض المطبات خاصة عقب أزمة اللاعب فى لقاء السوبر المصري فبراير الماضى أمام الزمالك  بالإمارات وتعرضه للإيقاف لنهاية الموسم بقرار لجنة الانضباط قبل أن يتم تخفيف العقوبة للإيقاف لمدة 10 مباريات فقط.
كهربا وصالح جمعة يعلنان التمرد بصورة جديدة فى أمسية رمضانية
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