كهربا وصالح جمعة يعلنان التمرد بصورة جديدة فى أمسية رمضانية

أعلن الثنائى محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة لاعبى النادي الأهلى التمرد على قرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بشأن عدم التواجد فى تجمعات خلال شهر رمضان الكريم خوفا من تعرض اللاعبين لإصابات بفيروس كورونا اللعين.





ونشر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام بمنزله جمعته بزميله فى الفريق الأحمر صالح جمعة فى منزل كهربا، الذى علق على الصورة قائلا: أمسية رمضانية.





وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قد جدد تحذيراته للاعبى الأهلى بشأن التواجد فى تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا خاصة بعد انتشار صورة لثنائى الفريق صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا وسط تجمع كبير من الأصدقاء.





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ويرتبط صالح جمعة بعلاقة صداقة قوية مع كهربا حيث سبق للاعبين ارتداء فانلة نادي إنبى قبل الانتقال إلى الأهلى.





ويرفض رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى الإبقاء على خدمات صالح جمعة فى الفريق الموسم المقبل مطالبا بإعارته أو بيعه لعدم الحاجة لجهوده الفنية بسبب مشاكله الكثيرة وعدم التزامه.





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