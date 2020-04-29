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رياضة

الأهلي يطلب 51 مليون جنيه للاستغناء عن أزارو نهائيا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:07 ص
وليد أزارو لاعب النادي
وليد أزارو لاعب النادي الأهلي
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منتصر الرفاعي
كشف الإعلامي سيف زاهر عن تحديد النادي الأهلي مبلغ ٣ ملايين يورو أى ما يصل إلى 51 مليون جنيه للاستغناء عن المغربي وليد أزارو لأي نادٍ آخر في ظل عدم وجود نية بعودته مرة أخرى لصفوف الفريق الأحمر.

وأكد سيف زاهر خلال برنامجه ملعب أون بقناة أون أن الأهلي يسعى إلى تسويق وليد أزارو بعد انتهاء إعارته للاتفاق السعودي حيث يمتلك عروضا من فرنسا والصين والخليج.

وكان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى قد رفض الإبقاء على المغربى وليد أزارو عقب توليه المسئولية مطلع الموسم الحالى ليتم إعارة اللاعب فى يناير الماضى للإتفاق السعودي.


ويرتبط أزارو بعقد ممتد مع النادي الأهلى لمدة موسم ونصف عقب انتهاء إعارته للنادي السعودي .
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