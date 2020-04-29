معلول: مستعد ألعب مجاناً للصفاقسي بعد نهاية مسيرتي مع الأهلي

كشف علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس الحالي عن رغبته بالعودة مرة أخرى لناديه السابق الصفاقسي بعد نهاية مسيرته مع القلعة الحمراء.





وقال معلول في بث مباشر عبر إذاعة ديوان التونسية: "بعد نهاية مسيرتي مع الأهلي مستعد للعودة مرة أخرى لنادي الصفاقسي واللعب له مجانا، الصفاقسي هو بيتي ولا أستطيع التأخر عليه".





وأتم معلول "وحتى إذا لم ألعب مرة أخرى في الصفاقسي مستعد للعمل في النادي التونسي بعد اعتزالي كرة القدم إذا أراد ذلك".





واختتم: "أنا متعاقد مع فريق لا بد أن ألعب معه جيدًا حتى أمام الفرق التونسية لأني أتمتع بضمير مهني وبيني وبين ربي ويجب أن أعطي الجماهير وفريقي حقهم، ومثلما كنت مع الصفاقسي أدافع عن ألوانه لأخر نقطة عرق عندي".



وكان معلول انضم لصفوف الأهلي من الصفاقسي التونسي في عام 2016.