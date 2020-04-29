فرمان جديد.. مرتضى منصور يحسم مصير لاعبى الزمالك المعارين

أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فرمانا ناريا ومفاجئا بشأن لاعبى الفريق الأبيض المعارين لأندية أخرى الموسم الحالى أو اللاعبين الذين ترغب أندية فى استعارتهم من الفريق الحالى الموسم المقبل.





قال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج زمالكاوى الذى يبث عبر شاشة قناة الزمالك : معنديش لاعبين معارين فى الموسم المقبل ، لن أعير أى لاعب فى الموسم القادم وسأبيع اللاعبين المعارين وسيعودون للزمالك إذا رغبوا فى العودة للعب فى الدوري المصري مرة أخري.









وأكمل منصور قائلا : حتى اللاعبين الذين ترغب الأندية فى استعارتهم من الفريق الحالى لن أعيرهم وسأبيع أى لاعب يتلقى عرضا مناسبا للزمالك واللاعب نفسه.





وشدد أن النيجيرى معروف يوسف المعار للمقاولون العرب والإيفوارى رزاق سيسه المعار للاتحاد السكندري سيتم بيعهما وليس إعارتهما وسيعودان للزمالك مرة أخرى وأى ناد لن يتعاقد مع لاعب معار اليه كبيع نهائى سيتم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك الموسم المقبل حيث إن هناك أماكن شاغرة كثيرة .





ويمتلك الزمالك مجموعة متميزة من اللاعبين المعارين للأندية الأخرى أبرزهم أحمد رفعت ورزاق سيسه للاتحاد السكندري وأحمد أبوالفتوح لسموحة ومعروف يوسف للمقاولون العرب.









وهناك عدد من لاعبي الزمالك الصغار الذين تمت إعارتهم في يناير ومنهم حسين فيصل وهاني رشدي لنادي طنطا ويوسف مرعي ويوسف أسامة نبيه ويوسف علي لنادي أسوان.