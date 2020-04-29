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رياضة

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يفتح النار في أكثر من جبهة.. علي معلول يكشف حقيقة تقاضيه 3 ملايين دولار من رامز مجنون رسمي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:51 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه من أشد المؤيدين لاستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، فى أقرب وقت بعد الأزمة التي اجتاحت البلاد.


أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن حمدي النقاز نجم الفريق الهارب، قدم عقدا مزورا؛ ليثبت حصوله على 516 ألف دولار، على الرغم من ان عقده بقيمة 400 ألف دولار بعد خصم الضرائب.


تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على حقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط، وذلك حال نجاحها في شراء نادي نيوكاسل يونايتد.


كشف التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تقاضيه 3 ملايين دولار على ظهوره مع الفنان رامز جلال في برنمج "رامز مجنون رسمي".


أكدت تقارير صحفية ، اليوم الثلاثاء، أن المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، لا يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية هذا الموسم.


كشف عمار حمدي عن مشوار انتقاله من نادي النصر إلى الأهلي، ورفضه لعرض الزمالك.


أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يرغب في استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، ولكن بات من الواجب الغاء الموسم حفاظًا على صحة اللاعبين.

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