أخبار الرياضة | مرتضى منصور يفتح النار في أكثر من جبهة.. علي معلول يكشف حقيقة تقاضيه 3 ملايين دولار من رامز مجنون رسمي

رئيس نادي الزمالك، أن حمدي النقاز نجم الفريق الهارب، قدم عقدا مزورا؛ ليثبت حصوله على 516 ألف دولار، على الرغم من ان عقده بقيمة 400 ألف دولار بعد خصم الضرائب.

كشف التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تقاضيه 3 ملايين دولار على ظهوره مع الفنان رامز جلال في برنمج "رامز مجنون رسمي".









أكدت تقارير صحفية ، اليوم الثلاثاء، أن المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، لا يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية هذا الموسم.



