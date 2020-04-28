اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد عودة الدوري.. فيديو

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية القائمة على العمل باتحاد الكرة، عن رؤية الجبلاية في استكمال الدوري وعودة النشاط الرياضي.









وقال جمال محمد على خلال مداخلة هاتفية في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت إن الاتحاد يسير على أسس وقرارات ولكن بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة حيث أنهم من يقودون القرارات الحاسمة الخاصة بتعليق او عودة النشاط الرياضي.









وأضاف أن اتحاد الكرة يضع خططا مستقبليه لعودة الدوري ولكن نسير خلف وزارة الشباب والرياضة.









وتابع: سنرد على خطاب الاتحاد الافريقي بناء على مخاطباتنا مع وزارة الشباب والرياضة.









وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية الى أن ملامح السيناريو الأقرب هو " بعد انتهاء فترة انتشار فيروس كورونا المقرر لها شهر 5، سوف يتم بدء استعدادات الأندية والعودة تدريجياََ للمباريات الرسمية.









وأكمل: سوف نعطي فترة اعداد للأندية لا تزيد عن اربعة اسابيع، وننصح الأندية بتجهيز اللاعبين من الآن والعمل على التدريب الفردي لعدم اطالة فترة الاعداد.







