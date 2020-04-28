كهربا يقيم محمد رمضان في البرنس.. وحمدي المرغني في فلانتينو

قيم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أداء الفنان محمد رمضان بطل مسلسل "البرنس"، كما قيم أداء حمدي الميرغني الذى يقوم بدور ابن شقيقة عادل إمام بمسلسل "فلانتينو".





ونشر كهربا عبر استورى الانستجرام الخاص به، لقطة لحمدى الميرغني مع الفنان عادل إمام، مشيدًا بأدائه وطريقته الفكاهية فى المسلسل، كما أشاد بمحمد رمضان.





وفي سياق آخر، سبق وأن أعلن مسئولو النادى الأهلى رفضهم مناقشة فكرة رحيل محمود عبد المنعم كهربا، نجم هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه أكثر من عرض سعودى للرحيل عن النادى، خاصة بعد تجربته الناجحة السابقة مع نادى اتحاد جدة.





وأكدت لجنة التخطيط بالأهلى أن مقترح رحيل كهربا مرفوض نظرًا لحاجة الفريق لجهوده من الناحية الفنية، سواء فى مركز الجناح أو المهاجم الصريح أو المهاجم المتأخر، فى الوقت الذى ترى اللجنة أن قيمة كهربا ستتعاظم مع الفريق حال رحيل رمضان صبحى بعد انتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي.





وفى الوقت الذى يرى كهربا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يعتبره واحدا من لاعبى القوام الأساسى، وأن هناك عددًا من اللاعبين لهم أولوية فى المشاركة عن الجناح الدولي، وهو الأمر الذى لا يلقى قبولًا لدى كهربا ويفكر جديًا في الرحيل عن القلعة الحمراء.