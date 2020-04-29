AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطيبة بوريس جونسون تضع مولودهما الأول

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:25 ص
بوريس جونسون وخطيبته
بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندس
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز أن الأخيرة وضعت مولودهما الأول في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن صباح اليوم.

وقال متحدث باسم جونسون إن كلًا من الأم والمولود بصحة جيدة، وإن رئيس الوزراء وخطيبته وجها الشكر لطاقم التوليد الذي استقبل الرضيع.



واستأنف جونسون مهام عمله كرئيس للوزراء الاثنين الماضي، وذلك بعد قضائه أسبوعين في الحجر الصحي حتى شفائه من فيروس كورونا الذي أصيب به. 

وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون، الذي كان يدير حكومته في غضون أزمة فيروس كورونا، في حالة تشوق للعودة للعمل من جديد.

وغادر جونسون المستشفى في عيد الفصح، يوم الأحد، بعد إصابته بالوباء وقضائه عدة أيام للتعافي أكثر في تشيكرز، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إنجابهما 4 أبناء.. جونسون وصديقته يقرران الزواج.. فيديو

بعد إصابة جونسون بـ كورونا.. خطيبته تدخل العزل الذاتي برفقة كلبها

صديقة رئيس وزراء بريطانيا الحامل تعاني من كورونا وتعزل نفسها أسبوعا

ماذا فعل بوريس جونسون فور خروجه من العناية المركزة؟

بعد مغادرة المستشفى.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ بوريس جونسون

كيف يقضي جونسون أيامه بعد الخروج من المستشفى؟

ترشيحاتنا

بقيمة 40 ألف جنيه.. شروط الحصول على تعويض حوادث الطرق بعد الزيادة

نشرة الفن.. دليل جديد يكشف فبركة رامز مجنون رسمي.. دينا الشربيني تتصدر تويتر

خلال شهر.. شركة عملاقة تعلن موعد طرح لقاح كورونا

فنان شهير ضربها بالكوباية وسر بكائها.. تصريحات جريئة لـ فريدة سيف النصر

الأمير تركي الفيصل يكشف سرًا خطيرًا عن عمر البشير وأسامة بن لادن

مأخوذ من Mentre ero via.. تعرف على نهاية لعبة النسيان لـ دينا الشربينى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف إنساني.. معلمة أمريكية تتولى رعاية طفل حديث الولادة بعد إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا

بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك

بـ الجينز المقطع.. نيللى كريم تفاجئ متابعيها بفيديو على tik tok