خطيبة بوريس جونسون تضع مولودهما الأول

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز أن الأخيرة وضعت مولودهما الأول في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن صباح اليوم.





وقال متحدث باسم جونسون إن كلًا من الأم والمولود بصحة جيدة، وإن رئيس الوزراء وخطيبته وجها الشكر لطاقم التوليد الذي استقبل الرضيع.













واستأنف جونسون مهام عمله كرئيس للوزراء الاثنين الماضي، وذلك بعد قضائه أسبوعين في الحجر الصحي حتى شفائه من فيروس كورونا الذي أصيب به.





وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون، الذي كان يدير حكومته في غضون أزمة فيروس كورونا، في حالة تشوق للعودة للعمل من جديد.





وغادر جونسون المستشفى في عيد الفصح، يوم الأحد، بعد إصابته بالوباء وقضائه عدة أيام للتعافي أكثر في تشيكرز، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء.