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رياضة

تحديد موعد استئناف أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. الكاف يرد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف عبدالمنعم باه، سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حقيقة الاستقرار على موعد استئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية النسخة الحالية.

وقال عبدالمنعم باه في تصريحات لصحيفة LE360 المغربية أن هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث حتى الآن.

وشدد سكرتير الاتحاد الأفريقي على أن "كاف" لم يحدد شهر يونيو لاستئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مشددًا أن حتى هذه اللحظة لم يتحدد أي مواعيد.

وتابع :"لم يتخذ أي قرار، ما زال الوقت مبكرًا لإعادة جدولة المباريات".

وكانت تقارير صحفية مغربية، كشفت في الفترة الأخيرة أن الاتحاد الأفريقي يدرس استئناف المسابقات القارية على مستوى الأندية خلال شهر يونيو المقبل.

ووصلت مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الي دور نصف نهائي حيث يواجه الأهلي أمام الوداد، في المقابل يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي، أما على صعيد بطولة الكونفدرالية، فسيلعب الفريق المصري الثالث وهو بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني، بينما يواجه نهضة بركان نظيره حسنية أغادير في قمة مغربية.
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