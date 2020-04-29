جامعة الأزهر: امتحانات الدراسات العليا في موعدها دون تأجيل

أصدر مجلس جامعة الأزهر قرارا بتحديد موعد امتحانات الدراسات العليا في مواعيدها الأساسية ٢٦ /٦ ما لم يستجد جديد.





كما قرر المجلس، تكليف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث خلال الأيام المقبلة بإعداد الضوابط للامتحانات في ضوء ماتمر به البلاد من مواجهة لأزمة كورونا.





وقدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك وللقيادة السياسية وجموع الشعب بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.





كما قدم المجلس الشكر للأطباء وأطقم التمريض على مستوى الجمهورية وللعاملين بمستشفيات جامعة الأزهر تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا معربا عن تقديره لمن بادروا بالتبرع لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة المؤقتة.





وأشار المجلس - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - إلى أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة أزمة كورونا منها تفعيل العيادات الإلكترونية بمستشفيات الجامعة وتخصيص المستشفى التخصصي للحجر الصحي بجانب بعض مباني مدن الجامعة، وإنتاج كمامات عن طريق مستشفى الحسين وكلية الإقتصاد المنزلي ووحدة التايكو إضافة لتركيب بوابة تعقيم بمستشفى الحسين للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين المترددين عليها.





كما قدم المجلس واجب العزاء للدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة في وفاة والدتها.