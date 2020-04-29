سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كنافة عثمانلية

كنافة عثمانلية من أشهر أطباق الحلويات التى تحرص الكثير من ربات المنزل على تقديمها لأفراد الأسرة على مائدة طعام شهر رمضان الكريم، فالنقدم لكم طريقة عمل كنافة عثمانلية من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى.





نصف كيلو كنافة

نصف كوب سمن مذاب

1 كوب شربات لون احمر





-الحشوة

جبنة قريش

جبنة موتزاريلا





* تذوب السمنة على النار ثم يضاف عليها اللون الاحمر

* ثم يضاف السمنة باللون على الكنافة وتفرك جيدا

* ثم توضع طبقة من الكنافة في الصينية

* ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا مع الجبنة القريش وتقلب جيدا

* ثم تضاف حشوة الكنافة ثم تضاف طبقة اخرى من الكنافة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج

* وتسقى بالشربات وتقدم