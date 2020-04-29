أشاد بدور السعودية في اليمن.. بومبيو: الرياض أوقفت العمليات وساعدت الحكومة في مواجهة كورونا

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدور المملكة العربية السعودية في اليمن، خاصة خلال تفشي وباء فيروس كورونا.









وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في واشنطن إن المملكة العربية السعودية ساعدت الحكومة اليمنية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.









وأضاف أن السعودية علقت العمليات في اليمن لإعطاء فرصة لمكافحة فيروس كورونا.









وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعرب بومبيو عن إدانة واشنطن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته.









وقال بومبيو عبر حسابه الرسمي على تويتر:"أشعر ببالغ القلق إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي".









وأضاف:"سيؤدي ذلك فقط إلى تفاقم الصراع في اليمن، وتحويل الجهود عن مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وتابع: "ندعو جميع الأطراف إلى إعادة الالتزام بالمسار السياسي بموجب اتفاقية الرياض".









إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمته السعودية والإمارات، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.









وأكد التحالف ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيرًا إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة .