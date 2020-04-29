بالطبل البلدي.. أهالي قرية يستقبلون ربة منزل بعد تعافيها من فيروس كورونا بأسيوط

استقبل أهالي قرية العزية بمركز منفلوط في أسيوط، اليوم الأربعاء، سيدة من أهالي القرية بالطبل البلدي بعد شفائها من فيروس كورونا المُستجد.

وقال ابراهيم فخري، أحد أهالي قرية العزية بمركز منفلوط في أسيوط، أن أهالي القرية نظموا مسيرة بالسيارات و الطبل البلدي عقب عودة السيدة لقريتها بعد تعافيها وتماثلها للشفاء وخروجها من مستشفي الحجر الصحي بابوتيج، وذلك تعبيرا عن فرحتهم لها.

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، اليوم الأربعاء، عن خروج 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج والرعاية داخل مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط.

واحتفل مستشفى العزل بأبوتيج بمحافظة أسيوط، بشفاء وخروج 14 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأشار مصدر مسئول بصحة أسيوط، إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 58 شخصًا، مشيرا إلي وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة اخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.

وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى ابوتيج للعزل، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.

وأثني الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بابوتيج، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء.