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ديني

أمين "البحوث الإسلامية" يناقش فضيلة الأمانة وأثرها في نفوس الناس

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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محمد شحتة
واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول الأمين العام في حلقة اليوم فضيلة الأمانة كصفة مهمة من شيم الأنبياء وأخلاق المرسلين، وأن من أهم الخصاص التي اشتهر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين، مشيرًا إلى أن الأمانة كخلق ينبغي أن ننظر إليه نظرة متأنية لأنه لا يتوقف أثره عند حد الأمانة المادية وإنما تتعدى ذلك إلى الأمانة المعنوية كحفظ الأسرار وحفظ الجوارح. 

أضاف عياد أن الأمانة تتنوع بين ما يتعلق بحق الله، وحق العبد، وما يتعلق بحق النفس بأن يبعدها عن الملذات وأن ينقيها من الأمراض النفسية البغيضة كالحقد والحسد وأنانية وغير ذلك من أمور تأباها الأمور السوية.
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