أمين "البحوث الإسلامية" يناقش فضيلة الأمانة وأثرها في نفوس الناس

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.





وتناول الأمين العام في حلقة اليوم فضيلة الأمانة كصفة مهمة من شيم الأنبياء وأخلاق المرسلين، وأن من أهم الخصاص التي اشتهر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين، مشيرًا إلى أن الأمانة كخلق ينبغي أن ننظر إليه نظرة متأنية لأنه لا يتوقف أثره عند حد الأمانة المادية وإنما تتعدى ذلك إلى الأمانة المعنوية كحفظ الأسرار وحفظ الجوارح.



