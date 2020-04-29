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ديني

هل كبائر الذنوب يغفرها الله في رمضان ؟.. اعرف رأي العلماء

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:20 م
هل كبائر الذنوب يغفرها
هل كبائر الذنوب يغفرها الله في رمضان
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محمود ضاحي
أرسل شخص سؤالا إلى صفحة "صدى البلد" الرسمية عبر فيسبوك، يقول السائل " هل كبائر الذنوب تغفر في شهر رمضان.


أجاب الشيخ محمد علي العليمي عضو مركز الازهر العالمي للفتوى، عبر الفيسبوك، إن الله يغفر الذنوب جميعًا، لكن فاعل الكبيرة عليه الاجتهاد للتقرب إلى الله وقال تعالى " إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، وقال تعالى "ورحمتى وسعت كل شيء"، مشيرا إلى أن رحمة الله ستسعه لا محالة.


وأضاف: من ارتكب الكبائر عليه التوبة ويحقق أركانها، وهي أن يندم على ما فات وأن يعزم على عدم الرجوع لهذا الأمر مرة ثانية، وأن يكثر من الأعمال الحسنة.


ورد سؤال إلى صفحة "مركز الأزهر العالمي" الرسمية بفيسبوك يقول صاحبه: " ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان " ؟ 


رد  الشيخ محمد علي العليمى عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف خلال البث المباشر على صفحة صدى البلد، قائلا: القبلة من باب الشفقة والرحمة والتقدير لا شيء فيها فلا بأس ولا تؤثر على صحة الصوم، أما إذا كانت القبلة تثير الشهوة ويصحبها الإنزال فقال العلماء بكراهتها .. أما إذا ترتب عليها أمور أخرى تصل إلى الجماع فهي محرمة شرعا ، ويفضل ان تكون بعد الإفطار تجنبا للوقوع في الإثم . 


أرسل شخص سؤالا إلى صفحة "صدى البلد" الرسمية عبر فيسبوك، يقول السائل "أجريت عملية بالقلب وركبت دعامتين ونصحني الطبيب بعدم الصيام.. فماذا أفعل؟".


ورد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، قائلا "عليك باتباع نصيحة الطبيب بعدم الصوم ويجب عليك الفطر لأنك إذا خالفت تعليمات الطبيب تأثم". 


وأضاف السيد عرفة، خلال البث المباشر من مركز الأزهر عبر صفحة "صدى البلد" الرسمية، قائلا "يجب عليك القضاء وهو إطعام عن كل يوم مسكين واحد أما إذا أردت إخراجها قيمة مادية فتقدر وجبة إفطارك وسحورك يوميا وتعطيه لشخص فقير". 

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