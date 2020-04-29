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تعليم

محافظ الدقهلية: انتظام أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أولى ثانوي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:35 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على انتظام أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي التي انطلقت اليوم الأربعاء إلكترونيا من المنازل عبر منصة الامتحانات دون مشكلات في أداء الطلاب للامتحانات . 

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وقال محافظ الدقهلية إن الدولة تعمل جاهدة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات حرصا منها على صالح الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لسير عملية الامتحانات وضمان الأداء الجيد للطلاب في كل مكان بالمحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة وتتلقى أي شكاوي بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية، ووجه لوكيل وزارة التربية والتعليم بتذليل كافة العقبات في حال حدوثها لتمكين الطلاب من الأداء الأمثل للامتحانات. 

من جانبه أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن 46 ألف طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي أدوا الاختبار النهائي اليوم في مادة اللغة العربية الكترونيا من المنازل عبر المنصة وفق جدول امتحانات محافظات المرحلة الثانية التي تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا حتى الثالثة بنجاح ودون أية معوقات .
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