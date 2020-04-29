روتاري مصر يطلق حملة عملاقة لدعم الجيش الأبيض في المحافظات

أطلقت المنطقة الروتارية 2451 تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة ، حملة عملاقة لدعم الجيش الأبيض في المحافظات، والتي بدأت في محافظة سوهاج بالتعاون مع محافظ سوهاج، ورئيس لجنة الإغاثة من الكوارث برئاسة الدكتور ماجد زكري وبمشاركة العديد من الأندية الروتارية.

وتستهدف الحملة إرسال قوافل معونات محملة بجميع وسائل الحماية لخط الدفاع الأول من الطاقم الطبي والتي بدأت بمستشفى سوهاج العام، حيث سلمت سلمت اللجنة إدارة المستشفى المستلزمات الطبية الكاملة PPE والتي تكفي لـ ٣٠ شخصا في ٣ نوبتجيات لمدة ٣ اسابيع ، وهي عبارة عن 300 اقنعة N95، و 2000 قناع عمليات جراحية، و 1800 ملابس للعمليات الجراحية، و 600 بدلة واقية، و300 غطاء للعيون، و 100 واقي للوجه، و 5000 جوانتي، و180 جزم بوت، وسوف تستمر الحملة في دعم الأطباء والمستشفيات في كافة المحافظات المصرية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور الشريف والي، محافظ الروتاري، عن إعتزازه بالدور الذي تلعبه المنطقة الروتارية 2451 ولجنة الإغاثة برئاسة د. ماجد زكري في دعم جهود الدولة والمجتمع وبخاصة الجيش الأبيض الذي يمثل خط الدفاع الأول والرئيسي في هذه المعركة التي نخوضها ويخوضها العالم في مواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت ذاته، قدم نادي الاسكندرية راقودا برئاسة شيرين مظلوم تبرعًا بـ ٣ أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات ابو قير، بتكلفة 660 ألف جنيه، إضافة إلى 2 جهاز رسم قلب لمستشفى الحجر بالعجمي بقيمة 16000 جني، وماسكات reservoir لمصابي فيروس كورونا بمستشفى العجمي بقيمة 2500 جنية، ومرتبة هوائية لمنع قرح الفراش لأحد مصابي فيروس كورونا من المسنين في مستشفى العجمي، ومبلغ 5000 جنيه لمساعدة الأطباء على مواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك عن طريق المنطقة الروتارية.

كما وزع النادي 1400 كرتونة (15 كيلو من السلع الغذائية الأساسية) على الأسر الأشد احتياجًا بإجمالي تكلفة 226,800 جنية، وذلك على عدد من العزب، منها عزبة الشيخ وعزبة المطار والبحيرة وجمعية التثقيف الفكري وبرج العرب وعزبه ٤٠٠ و روتاركت وقرية النهضة ومحو الأمية، ليزيد بذلك إجمالي ما أنفقه النادي لدعم جهود الدولة في مواجهة كورونا عن الـ 910 آلاف جنيه.

فيما قام نادي روتاري الاسكندرية النزهة بالتبرع بوحدة تعقيم المستشفى الميري.