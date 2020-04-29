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تعليم

الجامعة المصرية اليابانية تحصل على المركز الخامس في تصنيف تايمز البريطاني

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:18 م
الجامعة اليابانية
الجامعة اليابانية
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نهلة الشربيني
أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا حصلولها على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالى لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2020.


وأعدت لجنة التنمية المستدامة بالجامعة المصرية اليابانية برئاسة د. منى جمال الدين ابراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، ملف التنمية المستدامة الخاص بالجامعة لعام ٢٠٢٠ والذى يضم ١١ هدفا من اجمالى ١٧ من اهداف التنمية المستدامه التى تسعى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيقها.

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وسجلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا موقعا متميزا  فى أربعة أهداف وهي: "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، "عقد الشراكات لتحقيق الاهداف"، "العمل المناخى" والذى حصلت فيه الجامعة على المركز رقم ٤٠ على مستوى العالم.

يذكر أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة مملوكة للحكومة المصرية وبشراكة مع الحكومة اليابانية، وهي جامعة بحثية التوجه وبدأت عملها من مدينة برج العرب الجديدة في عام 2010 بقبول أول دفعة بالدراسات العليا من ماجيستير ودكتوراه في كليات الهندسة والعلوم التطبيقية وأعقب ذلك بدء الدراسة في مرحلة البكالوريوس بنفس الكليات بالإضافة الى كلية الأعمال الدولية والإنسانيات في 2017.
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