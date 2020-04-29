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مرأة

في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:32 م
ويليام و كيت
ويليام و كيت
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رشا عوني
9 سنوات كاملة مضت على الزفاف الأسطوري لولي العهد البريطاني ويليام تشارلز على حبيبته الميرة كيت ميدلتون، حين تم بث زفاف الأمير مباشرة ليراه ملايين المشاهدين في 29 أبريل 2011 .

قصة حب ويليا وكيت ميدلتون بدأت منذ أن كانا معًا في جامعة سانت أندورز حيث تعرفا على بعضهما في عام 2011، وبدأ الثناتئي الظهور معًا مما دفع وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على قصة حب ولي العهد البريطاني مع الفتاة ابنة رجل الأعمال مايكل ميدلتون . 

في عام 2010 تمت خطبة ويليام و كيت ميدلتون عندما كان يقضيان عطلة في كينيا ، وأعلن القصر الملكي البريطاني خبر الخطبة مع صور رسمية تم التقاطها للثنائي داخل القصر .

قدم الأمير ويليام خاتم والدته الراحلة الأميرة ديانا إلى خطيبته كيت ميدلتون، وهو خاتم زواج الأميرة ديانا الذي قدمه لها الأمير تشارلز، وبعد وفاة ديانا ، كان خاتم زفافها من نصيب الأمير ويليام ليقدمه لزوجته عند زواجه . 

وفي 29 إبريل 2011، احتفلت العائلة الملكية البريطانية بزفاف الأمير ويليام ولي العهد على الأميرة كيت ميدلتون، ومنحتهما الملكة إليزابيث لقب دوق و دوقة كامبريدج . 
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون
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