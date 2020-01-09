في عيد ميلادها.. استوحي تسريحات شعرك من كيت ميدلتون

تحتفل اليوم دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير البريطاني ويليام تشارلز ولي العهد، بعيد ميلادها الـ38، والتي منذ زواجها استطاعت أن تكسب قلوب محبيها على غرار حماتها الراحلة الأميرة ديانا.



كيت ميدلتون معروفة بأناقتها واهتمامها بمظهرها وحسن اختيارها لأزيائها، فهي عادة ما تسيطر على خطوط الموضة في بريطانيا، ودخلت منافسة شرسة العام الماضي 2019 مع ميجان ميركل زوجة الأمير هاري.



عادة ما تتألق كيت ميدلتون بتسريحات شعر مميزة ومختلفة، فهي إما أن تختار تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين بشكل مرتب، أو تختار قصات أنيقة وذلك بنسبة أكبر في المهام الرسمية الملكية.



التقطت عدسات المصورين خلال السنوات الماضية، عدة صور ولقطات لقصات شعر كيت ميدلتون من الخلف، حين تكون في ظهور ملكي رسمي، وتعتمد تسريحة مع قبعة على شعرها، فيلتقطها المصورين من الخلف.