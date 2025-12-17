قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان أمام الجنح بعد قليل بسبب رقم واحد يا أنصاص
أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الخامسة.. محاربو الصحراء يتحدون الخيول البوركينية .. والسودان و غينيا الاستوائية قوى قادمة بقوة
لملاحقة ساركوزي.. الادعاء الفرنسي يسعى لتوجيه لائحة اتهام بالتأثير على شاهد رئيسي
كم أصلي على النبي في اليوم؟.. علي جمعة يحدد أقل عدد تنال به الثواب
ضوابط قانونية تحكم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقًا للقانون | تفاصيل
بأسرع طريقة .. تفاصيل إصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
باريس سان جيرمان يصطدم بـ «فلامنجو» في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025
مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»
النقل تنشر صور إقبال كثيف للمواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي السريع BRT
دعاء ورسالة غامضة.. وفاء عامر تشعل الجدل عبر الفيس بوك قبل رمضان 2026
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منها الإرهاب .. شرطة أستراليا: توجيه 59 تهمة لمنفذ هجوم بونداي

شرطة أستراليا
شرطة أستراليا
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن شرطة أستراليا وجهت 59 تهمة لمنفذ هجوم بونداي منها الإرهاب.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الهندية أن ساجد أكرم، أحد منفذي اعتداء شاطئ بونداي في أستراليا هو مواطن هندي غادر البلاد قبل 27 عاما.

وفتح ساجد ونجله نافيد، المدرج في سجلات الهجرة الأسترالية على أنه مواطن أسترالي بحسب السلطات، النار على حشد كان يحتفل بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) الأحد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وقالت الشرطة في ولاية تلنكانة جنوب الهند في بيان إن "أصول ساجد أكرم من حيدر أباد، الهند.. هاجر إلى أستراليا بحثا عن وظيفة قبل نحو 27 عاما في نوفمبر 1998".

وأضاف البيان أنه "بناء على المعلومات المتاحة من أقاربه في الهند، فإن اتصال ساجد أكرم مع عائلته في حيدر أباد كان محدودا منذ رحيله.

وأوضح بأنه "زار الهند في ست مناسبات بعدما هاجر إلى أستراليا، بشكل أساسي لأسباب مرتبطة بالعائلة مثل قضايا الأملاك ولزيارة والديه المسنين. يفهم أنه لم يسافر إلى الهند حتى عند وفاة والده".

وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن الأب والابن اللذين نفذا عملية إطلاق النار التي تعد من الأكثر دموية في البلاد كانا مدفوعين "بفكر تنظيم داعش".

وأوضحت شرطة تلنكانة بأنها لا تملك "سجلا سلبيا" لساجد من الفترة التي قضاها في الهند قبل المغادرة. وجاء في البيان أن "أفراد عائلته قالوا إن لا علم لهم بفكره المتطرف أو أنشطته ولا بالظروف التي قادته إلى التطرف".

وأضاف أن "العوامل التي أدت إلى تطرف ساجد أكرم ونجله نافيد يبدو أن لا علاقة لها بالهند أو بأي تأثير محلي في تلنكانة".


 

أستراليا شرطة أستراليا بونداي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

ترشيحاتنا

العربي

نصف مليار دولار استثمارات.. شراكات دولية وعالمية لمجموعة العربي بعد انتهاء عقودها مع توشيبا

جانب من الحملة

لإعادة الانضباط .. حملات إشغالات مستمرة صباحًا ومساء داخل مدينة الشيخ زايد .. شاهد

جمارك مطار الغردقة الدولى

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتى تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدر

بالصور

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد