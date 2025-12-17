قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
ترامب يرفع أسعار البترول في العالم بعد قرار "حصار" فنزويلا
تحرك شاحنات القافلة الـ 96 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
مصدر أمني : انتشار أمني مكثف لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب
محمد رمضان أمام الجنح بعد قليل بسبب رقم واحد يا أنصاص
أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الخامسة.. محاربو الصحراء يتحدون الخيول البوركينية .. والسودان و غينيا الاستوائية قوى قادمة بقوة
لملاحقة ساركوزي.. الادعاء الفرنسي يسعى لتوجيه لائحة اتهام بالتأثير على شاهد رئيسي
كم أصلي على النبي في اليوم؟.. علي جمعة يحدد أقل عدد تنال به الثواب
ضوابط قانونية تحكم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقًا للقانون | تفاصيل
بأسرع طريقة .. تفاصيل إصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تربوي: الجلوس الطويل أمام الهاتف يؤدي إلى جلطات لدى الأطفال

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة ولاء شبانة، الخبير التربوي، تزايد الشكاوى المرتبطة بظاهرة فرط الحركة لدى الأطفال، مشيرة إلى أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا يُعد من أبرز مشكلات العصر، موضحة أن مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة اللوحية لا تُعد السبب المباشر لفرط الحركة، لكنها تسهم في زيادته وظهوره بشكل أكثر وضوحًا.

الأجهزة اللوحية تزيد التشتت والعدوانية لدى الأطفال

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضحت شبانة أن الإفراط في استخدام الأجهزة اللوحية يؤدي إلى تفاقم أعراض فرط الحركة، حيث يتم حصر طاقة الطفل داخل إطار إلكتروني ضيق، ما يسبب التشتت وقد يدفعه إلى السلوك العدواني، فضلًا عن إضعاف قدرته على التواصل الطبيعي مع أقرانه.

مخاطر نفسية وصحية تصل إلى الجلطات

ونبهت الخبير التربوي إلى أن تعرض الأطفال لساعات طويلة للهاتف المحمول يجعلهم أكثر عدوانية، ويتسبب في مشكلات نفسية واضحة، مؤكدة أن التأثيرات لا تقتصر على الجانب النفسي فقط، بل تمتد إلى الجانب الصحي، حيث يؤدي الجلوس لفترات طويلة مع ضعف الحركة إلى خلل في نشاط الدورة الدموية، مشيرة إلى رصد حالات صحية خطيرة لدى بعض الأطفال، من بينها الإصابة بجلطات نتيجة الجلوس المفرط أمام الهواتف المحمولة.

منع الهاتف عن الأطفال دون العامين

وشددت ولاء شبانة على أن الطفل في سن العامين لا يجب أن يشاهد الهاتف المحمول نهائيًا، مؤكدة أهمية توجيه طاقة الأطفال إلى أنشطة بدنية وتفاعلية تتناسب مع أعمارهم، بما يسهم في نموهم النفسي والجسدي بشكل صحي ومتوازن.

فرط الحركة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا مخاطر الهاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام في القدمين.. وفحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين

السمنة

الموضوع مش بالأكل.. اكتشاف مفتاح السمنة والشهية في الجسم وعلاقته بسن البلوغ

صينية السمك

طريقة عمل صينية السمك بالبطاطس والبصل والفلفل

بالصور

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد