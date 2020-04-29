صراع تركي لخطف المغربي أشرف بن شرقي من الزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك صراعا من جانب فريقين تركيين من أجل الظفر بخدمات المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة "المنتخب المغربية: "ناديان من تركيا يريدان أشرف بن شرقي"، موضحة: "كبرت أسهم الدولي المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الزمالك والذي بات مطلوبا بقوة في البطولة التركية، بالنظر للأداء المميز الذي بصم عليه في البطولة المصرية ومنافسة دوري أبطال أفريقيا".





وأضافت الصحيفة المغربية: "بن شرقي يدخل ضمن اهتمام نادي غازي عينتاب الذي يرصده منذ مدة ويسعى جاهدا للتعاقد معه، شأنه في ذلك شأن نادي طرابزون سبور".





وتابعت الصحيفة: "مدرب غازي عينتاب ماريوس سوموديكا تواصل مع وكيل بن شرقي، لتسهيل مهمة انتقال المهاجم المغربي لتركيا، رغم ارتباطه بعقد مع الزمالك لغاية يونيو 2020".



