شبيهة محمد هنيدي توجه له رسالة على الهواء.. فيديو

قالت مى البنا، شبيهة الفنان محمد هنيدي، ونجمة المليون متابع، أنها تحب هنيدى وتتمنى

مقابلته.





وأضافت مي البنا خلال حوارها ببرنامج " تيك توك" المذاع على قناة صدى البلد تقديم

الإعلامية لميس سلامة، أن جميع أصدقائها يقولون إنها شبيهة هنيدي.





وأشارت مى البنا إلى أنها تستطيع تقليد هنيدى فى أشياء كثيرة، قائلة " أنا شبهه من غير مكياج".





ولفتت شبيهة الفنان محمد هنيدي، إلى أنها تقوم بتقليد الزعيم عادل إمام و الفنان أحمد حلمى

ومجموعة كبيرة من الفنانين.





وعرضت لميس سلامة مجموعات كثيرة من فيديوهات مى البنا والتى ظهرت وكأنها محمد هنيدي.





وكشفت مى البنا، عن أنها بدأت فى عرض فيديوهاتها على منصة تيك توك منذ شهر 8 عام 2019، و الفيديوهات تحصل على مشاهدات وصلت للمليون.