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أخبار العالم

الاقتصاد الأمريكي يتراجع بشكل غير مسبوق بسبب كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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حسام رضوان
حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن اقتصاد البلاد يتراجع لمستوى غير مسبوق بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال البنك إن الاقتصاد الأمريكي قد يتراجع إلى مستوى غير مسبوق في  في الربع الثاني من 2020 بفعل أزمة كورونا.

وتعهد الاحتياطي الفيردالي باتخاذ إجراءات قوية لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي الذي دخل في حالة كساد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يلمح إلى معدلات فائدة بالقرب من الصفر لمدة طويلة، إلى حين تعافي الاقتصاد.

ونقلت عن رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، قوله إن تراجع الطلب على النفط سوف يبقي معدلات التضخم منخفضة، وسوف يستثمر البنك في شراء سندات الخزينة والأوراق المدعومة بالرهن العقاري.

وأكد أنه لا بد من  تقديم دعم مالي بالإضافة إلى برامج الفدرالي، الذي يعمل على ضمان أن يكون التعافي الاقتصادي بأكبر وتيرة ممكنة.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي خلال بيان له أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكمش بوتيرة سنوية 4.8% خلال الربع المنتهي في مارس الماضي مقارنة مع نمو بنحو 2.1 بالمائة في الربع الأخير من عام 2019.

وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويرجع أداء أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الماضي جزئيًا إلى الاستجابة لوباء "كوفيد-19"، وأصدرت الحكومات أوامر البقاء في المنزل في مارس.

وأشارت البيانات إلى أن هذه التدابير أدت إلى تغييرات سريعة في الطلب، مما دفع المستهلكين لإلغاء أو تأجيل خطط الإنفاق.

وتعكس التقديرات الأولية بشأن الأداء الاقتصادي في الربع الأول مساهمات سلبية من نفقات الاستهلاك الشخصي والاستثمارات الثابتة الخارجية والصادرات واستثمارات المخزونات الخاصة.
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