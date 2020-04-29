شيخ الأزهر يصحح خطأ يضيع ثواب الصبر على المصائب والشدائد.. فيديو

الصبر المقبول هو ما كانَ في وقته الصحيح، مستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّما الصَّبرُ عند الصَّدمةِ الأُولَى»، موضحًا: فإذا فتر المبتلى من تأثير مرور الزمن أو مواساة الآخرين فلا يسمى صابرًا محتسبًا، مشددًا على أن الصبر ضرورة دينية ودنيوية، وهو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الآمال وبلوغ الغايات

وأضاف شيخ الأزهر، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، الذي يذاع على العديد من الفضائيات، أن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أشار إلى مناط الثواب في الصبر، بقوله: «واعْلَمْ أنَّ في الصبرِ على ما تَكرَه خيرًا كثيرًا».





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وأشار إلى أن ذكر الصبر ومشتقاته ورد في القرآن الكريم أكثر من 100 مرة، وهو يدور حول معنى واحد وهو حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله.



