العتال: انتعاش خزينة الزمالك بـ3 مليارات جنيه والنادى لم يسدد مستحقات اللاعبين





واكد هاني العتال،أن خزينة نادي الزمالك انتعشت السنوات الأخيرة بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه فكيف لم يتم معالجة الامر وسداد اي مديونيات علي النادي"





. واكمل حديثه " النادي مديون للاعبين ولم يسدد المستحقات الخاصة بهم باستمرار كما يتم سداد نصف مرتبات العاملين والموظفين مع خصم ألف جنيه من كل موظف كل شهر بداية من شهر يناير الماضي رغم الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا".





الجدير بالذكر ان اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني قد أصدر بيانا، يعلن من خلاله تعليق المسابقات المحلية.





يأتي هذا بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة.





وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية، وجميع الأعمار السنية.

أعرب هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن اندهاشه الشديد مما يثار مؤخرا بأن القلعة البيضاء تمر بأزمة مالية طاحنة.