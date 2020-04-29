ترامب يمدح نفسه.. وضحايا الكورونا تفوق حرب فيتنام

لا صوت يعلو على صوت فيروس الكورونا في كافة وسائل الإعلام الأمريكية ومتابعة أخبار عدد الإصابات والوفيات وبطبيعة الحال يدور الجدل حاليا حول ما يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعادة فتح الاقتصاد للحد من الخسائر الضخمة وغير المسبوقة على الاقتصاد الأمريكي، وسبب الجدل هو بطبيعة الحال الخوف على حياة الملايين من الأمريكيين والخوف من عودة الفيروس ليضرب من جديد كما حدث في ولاية نيويورك التي تجاوزت الوفيات فيها الـ 20 الف حالة وفاة والاصابات حاجز الـ 200000 في الوقت الذي وصلت حصيلة الوفيات في كافة الولايات المتحدة الامريكية من ضحايا فيروس كورونا الــــ 58365 الف حالة وفاة وهو رقم يتجاوز عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا أثناء حرب فيتنام.









ونشر عدد من الصحف الامريكية ووسائل الإعلام بيانات الأرشيف الوطني الأمريكي، التي تفيد بمقتل 58220 عسكريا أمريكيا خلال الحرب في فيتنام في الفترة 1955-1975 .. بينما تشير بيانات جامعة جونز هوبكينز إلى أن عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 58365 شخصا .. وسبق للعديد من المسؤولين والإعلاميين والخبراء الأمريكيين، أن شبهوا جهود محاربة فيروس كورونا بالحرب وكان الرئيس ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة "في حالة حرب"، واصفا فيروس كورونا بأنه "عدو غير مرئي".. أما عن أخبار ترامب فهو كعادته دائما أمضى أكثر من 10 دقائق في مدح نفسه مقابل دقيقة واحدة لتقديم التعازي في أكثر من ثمانية وخمسين ألف مواطن أمريكي لقوا حتفهم من جراء الإصابة بفيروس كورونا وجاء ذلك وفقًا لتحليل تم نشره في مطلع الاسبوع الجاري وأوضح تفاصيل الإحاطات الإعلامية للرئيس خلال أزمة وباء كورونا .









وبالتعاون مع شركة لتحليل البيانات .. درست صحيفة واشنطن بوست الساعات التراكمية لإحاطات البيت الأبيض التي ركزت على تفشي الوباء منذ 16 مارس، بما في ذلك الأسابيع الثلاثة الماضية حيث أصبحت الأحداث الصحفية مثيرة للقلق بشكل متزايد حيث اقترح ترامب علاجات غير مثبتة والجدل الدائر حول فكرة حقن المرضى بالمطهرات.. وتحدث ترامب أكثر من 28 ساعة في 35 إحاطة عقدت منذ 16 مارس .. وتناول 60 في المائة من الوقت الذي تحدث فيه أدوار المسؤولين وفقًا لتحليل واشنطن بوست لنصوص البيانات الصحفية وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية هناك أكثر من 13 ساعة من التصريحات لترامب يتحدث في أغلبها عن نفسه - بما في ذلك ساعتان قضاهما في الهجوم على خصومه و45 دقيقة لمدح نفسه وعن فخامته وعبقريته وشفافيته وعظمته .. ولكن 4 دقائق فقط أعرب خلالها عن تعازيه لضحايا فيروس كورونا.







