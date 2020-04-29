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أخبار العالم

مايك بنس: مليونا فحص لاكتشاف إصابات كورونا أسبوعيا في مايو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:57 م
مايك بنس نائب الرئيس
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي
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القسم الخارجي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الأربعاء، أن 35 ولاية حتى الآن أعلنت خططها لفتح الاقتصاد مرة أخرى، في إطار تخفيف البلاد إجراءات الإغلاق التي اتخذتها بسبب فيروس كورونا.

وأضاف بنس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، أنه من المتوقع قدرة البلاد خلال الشهر المقبل لإجراء مليونيّ فحص أسبوعيًا لاكتشاف إصابات كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أنه لم يتصور يومًا أن يغلق اقتصاد البلاد بسبب عدو خفي، لكن هذا التصرف جاء على النحو الصحيح.

وقال مسؤول أمريكي إن إدارة ترامب تخطط لتسريع عملية تطوير لقاح لفيروس كورونا، فضلا عن تجهيز 100 مليون جرعة بنهاية العام الجاري.

وكانت شركة جلعاد ساينس الأمريكية، قالت اليوم الأربعاء، إن علاجها، ريمديسيفير، نجح في تجربة حاسمة له لعلاج فيروس كورونا المستجد. 

وذكرت الشركة الأمريكية وفق ما نقلته صحيفة "بيزنس إنسايدر" أنها لا تزال تجري اختبارات سريرية على الدواء المضاد للفيروسات. 

وتابعت الشركة أن العقار أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة.

وذكرت جلعاد أن إحدى هذه الدراسات، التي تديرها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، أظهرت فاعلية عمل الأدوية. فيما لم تقدم الشركة بيانات إضافية عن الدواء.

وأضافت الشركة أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية سيقوم بالإعلان عن نتائج التجارب في مؤتمر صحفي. 
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