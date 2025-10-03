قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد

فيضان النيل
فيضان النيل
يمنى عبد الظاهر

رصدت عدسة  صدي البلد فيضان لمياه النيل وهي تغمر البيوت والأراضي الزراعية، فيما اضطر الأهالي إلى استخدام المراكب الصغيرة كوسيلة وحيدة للتحرك داخل القرية.


 

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، غرق عدد من المنازل ومساحات من الأراضي الزراعية الواقعة على حرم فرع نهر النيل، إثر ارتفاع منسوب المياه بشكل ملحوظ، الأمر الذي جدد معاناة الأهالي المتكررة مع الفيضان كل عام.

وعبر عدد من الأهالي عن استيائهم من تكرار هذه الأزمة، مؤكدين أن بعض الأسر لا تملك منازل بديلة غير تلك المقامة على حرم النهر، ما يجعلها عرضة لخطر الغرق سنويًا.

وتابع أحد المواطنين:" زي ماحضرتكم شايفين الفيضان مغرق الدنيا كلها والبيوت كلها اللي عنده دور تاني بيقعد فيه واللي معندوش بيشوف مكان بالايجار ".

وقالت سيدة أخرى:، وهي صاحبة مشروع منزلي صغير، إنها فقدت مشروعها وأغرقته المياه وخسرت مصدر رزقها الوحيد اللي كانت بتصرف بيه علي أسرتها.

قرية دلهمو أشمون بمحافظة المنوفية غرق عدد من المنازل نهر النيل فيضان النيل

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
صبا مبارك
هيونداي
مبيعات كيا
