انقطاع مياه الشرب يوميا بقرية كفر أسعد الشرقية.. والأهالى تستغيث

شكا المواطن اسماعيل أحمد ، والمقيم فى قرية كفر اسعد منصور مركز منيا القمح محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب بصورة مستمرة





ويقول فى رسالته : انقطاع مياه الشرب بصورة مستمرة من الخامسه صباحا وحتى الثامنة مساء دون سبب واضح ودون انذار سابق حتى نتمكن من توفير احتياجاتنا من المياه فى ظل الظروف الحالية من رمضان وكورونا والتى تحتاج نظافة دائمة.





وناشد القارئ بسرعة العمل على ازالة اسباب الشكوى وللتواصل مع الشاكى : 01068531625





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



