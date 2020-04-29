مسلسل الاختيار الحلقة 6.. أول ظهور حقيقي للشهيد المنسي

أشعلت الحلقة السادسة من مسلسل «الاختيار» وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهور فيديو حقيقي للشهيد أحمد المنسي، في نهاية الحلقة السادسة من المسلسل التي عرضت اليوم الأربعاء عبر قناة ON E الفضائية، وظهر المنسي في فيديو بنهاية الحلقة وهو يداعب ابنته.
ملخص الحلقة السادسة لمسلسل الاختيار
عرضت قناة ON E الفضائية، سادس حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.
بدأت أحداث الحلقة السادسة، يقوم الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) بإبلاغ جماعته الإرهابية بضرورة استهداف وزير الداخلية محمد إبراهيم، للرد على عزل محمد مرسي، وتوصيل رسالة أنهم قادرون على استهداف القادة، للضغط من أجل عودة رئيسهم إلى سدة الحكم، فيبلغه قائد الجماعة (ضياء عبد الخالق) أنه لم يبايعهم حتى يقفوا معه ويعاونوه في هذه العملية.
يقوم هشام عشماوي، بمبايعة التكفيريين على السمع والطاعة، ويبلغهم أنه قادر على تتبع خط سير وزير الداخلية لأنه يسكن على مقربة منه، وبالفعل يبدأ في مراقبة موكبه باستمرار، ويجهز ملفا بخطة تحركه، وموعد خروجه، ويضع خطة استهدافه، ومكان وضع السيارة المفخخة، فيخبره قائد الجماعة أن هذه العملية تستلزم انتحاريًا، ويخبرونه بأنهم جهزوا هذا الشخص، ويكلفونه بتصوير العملية من على بعد.
مواعيد عرض مسلسل الاختيار
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.
ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.
فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
محدش مات في حلقة الاختيار بس المخرج صمم يقطع قلوبنا وجاب فيديو للبطل المنسي مع بنته pic.twitter.com/BEpnvyO5hX— محمد ابن عوف (@ABOOUF22) April 29, 2020