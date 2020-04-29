مسلسل الاختيار الحلقة 6.. أول ظهور حقيقي للشهيد المنسي

ملخص الحلقة السادسة لمسلسل الاختيار

عرضت قناة ON E الفضائية، سادس حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.









بدأت أحداث الحلقة السادسة، يقوم الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) بإبلاغ جماعته الإرهابية بضرورة استهداف وزير الداخلية محمد إبراهيم، للرد على عزل محمد مرسي، وتوصيل رسالة أنهم قادرون على استهداف القادة، للضغط من أجل عودة رئيسهم إلى سدة الحكم، فيبلغه قائد الجماعة (ضياء عبد الخالق) أنه لم يبايعهم حتى يقفوا معه ويعاونوه في هذه العملية.









يقوم هشام عشماوي، بمبايعة التكفيريين على السمع والطاعة، ويبلغهم أنه قادر على تتبع خط سير وزير الداخلية لأنه يسكن على مقربة منه، وبالفعل يبدأ في مراقبة موكبه باستمرار، ويجهز ملفا بخطة تحركه، وموعد خروجه، ويضع خطة استهدافه، ومكان وضع السيارة المفخخة، فيخبره قائد الجماعة أن هذه العملية تستلزم انتحاريًا، ويخبرونه بأنهم جهزوا هذا الشخص، ويكلفونه بتصوير العملية من على بعد.







