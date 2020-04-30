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ربنا يجمعني بيك في الجنة.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد الرائد محمد صلاح.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:27 ص
والدة الشهيد البطل
والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح
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كـريـم الـخـطـيـب
وجهت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103 صاعقة، رسالة مؤثرة لابنها الشهيد مستشهدة بقول الله تعالي: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون».

وقالت والدة الشهيد خلال لقائها مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة «صدى البلد»: ان شاء الله في جنة ربنا، وربنا يجمعني بيك بإذن الله،  وإن الله لا يضيع من أحسن عملا، ـوانت احسنت العمل وكافحت وضحيت من أجل الوطن والدين.

وأضافت والدة  الرائد محمد صلاح أن ابنها الشهيد البطل يشهد الجميع له بحسن الخلق، مشيرة إلى أن محمد صلاح كان شخصا متدينا ومثالا للضباط المتدين الخلوق،

وأوضحت والدة الشهيد أن تجسيد بطولات أبنائنا الأبطال شيء جيد جدا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أهلهم والعيش في أمن واستقرار، مؤكدة أن أبناء القوات المسلحة يقدمون أرواحهم كل يوم وآخر من أجل بقاء هذا الوطن العظيم. 

وأشارت إلى أنها شعرت بسعادة عارمة عندما سمعت عن مسلسل يسرد حياة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي وشهداء معركة كمين البرث، موضحة أن المسلسل يجسد البطولة الأخيرة التي جمعت الشهيدين أحمد منسي ومحمد صلاح.


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