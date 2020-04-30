ربنا يجمعني بيك في الجنة.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد الرائد محمد صلاح.. فيديو

وجهت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103 صاعقة، رسالة مؤثرة لابنها الشهيد مستشهدة بقول الله تعالي: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون».





وقالت والدة الشهيد خلال لقائها مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة «صدى البلد»: ان شاء الله في جنة ربنا، وربنا يجمعني بيك بإذن الله، وإن الله لا يضيع من أحسن عملا، ـوانت احسنت العمل وكافحت وضحيت من أجل الوطن والدين.





وأضافت والدة الرائد محمد صلاح أن ابنها الشهيد البطل يشهد الجميع له بحسن الخلق، مشيرة إلى أن محمد صلاح كان شخصا متدينا ومثالا للضباط المتدين الخلوق،



