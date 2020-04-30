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رياضة

إبراهيم سعيد: حسام حسن خسر جمهور قطبي الكرة المصرية

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:14 ص
حسام حسن
حسام حسن
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عمرو ابوبكر
قال إبراهيم سعيد، مُحلل فريق البريمو، إن حسام حسن بسبب أفعاله وتصريحاته الكثيرة في المباريات خسر جمهور فريقي الأهلي والزمالك.


وأضاف إبراهيم سعيد، أثناء استضافته ببرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق، أنه لا يوجد لاعب حصل على فرص كبيرة مع الزمالك في التدريب مثل حسام حسن.


وتابع سعيد "تم تقدير حسام حسن كلاعب ومدرب داخل جدران القلعة البيضاء".


وأكد سعيد أنه تم دعوة حسام حسن لمئوية نادي الزمالك نظرًا لما قدمه معهم، وفي النهاية جماهير الأبيض كانت لا تستحق ما فعله تجاههم، وهجومه عليهم في معظم المباريات.


جدير بالذكر أن حسام حسن لعب للأهلي والزمالك ومنتخب مصر وحقق العديد من البطولات حتى لقب بعميد الكرة المصرية. 
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