AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:34 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
Advertisements
لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 30 أبريل، وفقا لعلم الأرقام.

اقرأ أيضا:

شخصية اليوم في علم الأرقام:

إذا كنت مولودا في يوم 30 أبريل فلديك المزيد من المقترحات والأفكار الجيدة التى تساعدك على تحقيق نجاح كبير فى عملك خصوصا أنك تحصل على دعم كبير من رؤسائك فحاول أن تستغل تلك الفرصة لصالحك.

نصيحة ..

علاقتك متوترة بالشريك بشكل كبير فحاول أن تتجنب معه النقاش اليوم حتى لا تتفاقم المشاكل بينكما أكثر من ذلك أما عن صحتك فعليك  أن تهتم بها أكثر فمن الممكن أن تتعرض لارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم نتيجة لضغوطات العمل وتجاهلك لبعض المشاكل الصحية التى تعانى منها منذ فترة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. تاريخ ميلادك ماذا يقول؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

ترشيحاتنا

العتال: انتعاش خزينة الزمالك بـ3 مليارات جنيه والنادى لم يسدد مستحقات اللاعبين

بعد تصدرها التريند.. تعرف على شبيهة ليلى علوي

الحالة 4.. الإعلان عن إصابة كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف بكورونا

على رأسهن نادية الجندي ونبيلة عبيد.. مفيد فوزي: 4 فنانات مصريات عالقات في بيروت.. فيديو

لفظ خارج من رامز جلال عن دينا الشربينى و ياسمين رئيس.. فيديو

وزير التعليم لــ الأهالي : القعدة في البيت فرصة .. قربوا من أولادكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائدة مظاهرات ضد الحظر والتباعد الاجتماعي تصاب بـ كورونا في بريطانيا

أغلى من لامبورجيني.. أصغر سيارة في العالم سعرها 420 ألف دولار.. تعرف على السبب

«المصر» العماني.. حكاية وراءها تفرد وأناقة رجال السلطنة