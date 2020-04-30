شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 30 أبريل، وفقا لعلم الأرقام.





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شخصية اليوم في علم الأرقام:





إذا كنت مولودا في يوم 30 أبريل فلديك المزيد من المقترحات والأفكار الجيدة التى تساعدك على تحقيق نجاح كبير فى عملك خصوصا أنك تحصل على دعم كبير من رؤسائك فحاول أن تستغل تلك الفرصة لصالحك.

نصيحة ..





علاقتك متوترة بالشريك بشكل كبير فحاول أن تتجنب معه النقاش اليوم حتى لا تتفاقم المشاكل بينكما أكثر من ذلك أما عن صحتك فعليك أن تهتم بها أكثر فمن الممكن أن تتعرض لارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم نتيجة لضغوطات العمل وتجاهلك لبعض المشاكل الصحية التى تعانى منها منذ فترة

