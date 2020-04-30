لو محتارة .. تعرفى على الزيت المناسب عند طهى الطعام

اختيار نوع زيت الطعام عند الطهى من أصعب الأشياء التى تواجه الكثير من السيدات عند إعداد الطعام، فيرغب كل ربة بيت فى الحصول على زيت صحى و مناسب لا يضر بصحة أسرتها.
قالت الدكتورة سهام سوقية استشارية تغذية، أن يمكنك استخدام جميع أنواع الزيوت في الطبخ و القلي بما فيهم زيت الزيتون ..ما لم تصل درجة حرارتها الى الاحتراق و التدخين.
وأضافت استشارى التغذية، أن تختلف درجة حرارة الاحتراق و التدخين من نوع زيت نباتي لآخر، فـ زيت الزيتون يحترق ويدخن عند 210 درجة مئوية.
لذا من الأفضل استخدام زيوت درجة احتراقها او تدخينها مرتفعة بالأخص عند القلى، مثل زيت دوار الشمس - زيت الذرة - زيت الفول السوداني - زيت الكانولا