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أخبار العالم

منطقة كالابريا الإيطالية تبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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محمد علي
قال الحاكم جولي سانتيللي، إن منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا ستبدأ المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.

ذكرت قالت سي إن إن، إنه سيجري تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس.

أضاف الحاكم سانتيللي، إنه وقع أمرًا بالسماح للناس  بالشروع في إعادة فتح تدريجي للمحال. 

ذكر  سانتيلي في بيان له "اعتبارًا من الغد ، سيتم إعادة فتح الحانات والمخابز والمطاعم ومطاعم البيتزا، بشرط  أن تكون الطاولات في الهواء الطلق".

تابع : "يُسمح بالتنقل داخل بلديتك ، أو إلى بلدية أخرى للرياضات الفردية ... ويُسمح بالبيع لكن في أسواق الهواء الطلق (الأسواق المفتوحة)، بما في ذلك البيع بالشوارع". 

وفقًا لوكالة الحماية المدنية الإيطالية ، سجلت المنطقة حالة وفاة واحدة فقط مرتبطة بفيروس كورونا.

وأظهر مواطنوا المدينة  حسًا مدنيًا واحترامًا للقواعد في الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفع حاكمها إلى فتح تدريجي لها.
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