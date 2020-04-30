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فن

اللت والعجن لسه بخير.. ياسمين علي تعلق على صورتها من مسلسل النهاية.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:57 ص
ياسمين علي
ياسمين علي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة ياسمين علي جمهورها بصورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مسلسل النهاية.

وعلقت ياسمين علي على الصورة قائلة "انا جايلكم من المستقبل وبقولكم اللت والعجن لسه بخير وزي ماسيبتوه علي حطة ايديكم مسلسل#النهاية".

وتشارك الفنانة ياسمين علي في الماراثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف. ‬

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي

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